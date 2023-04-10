اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 12:45 م
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فوده يتابع عمل المركز التكنولوجى بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:07 م
فوده يتابع عمل المركز التكنولوجى بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد جانب من الجولة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية صباح اليوم، تابع فيها سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك بعد نقله لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمي الجديد.

وأشار المحافظ، إلى أن ذلك يتم فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء، بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.
 
كما تفقد المحافظ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى المجلس، مشيرا إلى أنه جار نقل جميع إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ إلى المبني الجديد تباعا طبقا لخطة وبرنامج زمني استعدادا لافتتاح المبنى رسميا في القريب العاجل.
 
ولفت المحافظ إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة. رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 


 

 


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