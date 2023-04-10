علامات مشاكل الغضب عند الأطفال.. نصائح لمساعدتهم على التعامل معها

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن تكون مشكلات الغضب عند الأطفال سببًا كبيرًا لقلق الآباء. ليس من غير المألوف أن يشعر الأطفال بمشاعر قوية مثل الغضب ، ولكن إذا كان الغضب غير متناسب ويؤثر على حياتهم اليومية ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة كامنة وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ومن المهم مراعاة عمر الطفل وعوامل أخرى عند محاولة فهم سبب إظهارهم للغضب. على سبيل المثال ، غالبًا ما يغضب الأطفال الصغار عندما يشعرون بالإحباط. هذه مرحلة طبيعية من التطور ، ومن المهم للآباء مساعدة الأطفال على تعلم كيفية التعبير عن غضبهم بطريقة صحية.

وقد يغضب الأطفال في سن المدرسة إذا شعروا بالإرهاق أو سوء الفهم. قد يتفاعلون أيضًا مع التغييرات في بيئتهم ، مثل مدرسة جديدة أو وضع عائلي مضطرب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالإحباط والعجز ، والذي يمكن أن يظهر على شكل غضب.

وقد يغضب المراهقون إذا كانوا يعانون من ضغط الأقران ، أو يشعرون بأن والديهم يسيئون فهمهم ، أو يشعرون كما لو أن احتياجاتهم لم يتم تلبيتها. بالإضافة إلى ذلك ، قد يغضب المراهقون أيضًا إذا شعروا بالإرهاق أو الإحباط. قد يغضب المراهقون أيضًا إذا كانوا يعانون من مشاكل الصحة العقلية ، مثل الاكتئاب أو القلق.

وعندما يكونون غير سعداء ، فقد يصبحون غير صبورين أو غير متسامحين أو عدوانيين. يمكن أن يؤثر الضغط الناتج عن التعامل مع السلوك غير المتوقع على الأسرة بأكملها. في حين أنه من الطبيعي أن يعاني الأطفال الصغار من نوبات الغضب وأن ينتقد الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بقوة في بعض الأحيان ، فمن الضروري مراقبة السلوك الذي ينحرف عن سلوك الطفولة الطبيعي. قد تشير هذه الأعراض إلى أنه يجب عليك طلب المساعدة المهنية لطفلك.

نصائح للتعامل مع قضايا صحة الطفل

قد يكون من المفيد تعليم طفلك مهارات التأقلم الصحية للتعامل مع غضبه. يمكن أن يشمل ذلك التنفس العميق أو تدوين مشاعرهم أو التحدث إلى شخص بالغ موثوق به.

من المهم مساعدة طفلك على تحديد أسباب نوبات غضبه. بمجرد أن يعرفوا ما الذي يتفاعلون معه ، يمكنهم تعلم توقعه واتخاذ خطوات لإدارة غضبهم.

شجع طفلك على التحدث عن مشاعره ، حتى عندما يكون غاضبًا. يمكن أن يساعدهم ذلك في التعرف على مشاعرهم والعمل من خلالها ، بدلاً من قمعها.

يعد نمذجة السلوك المناسب أحد أفضل الطرق لتعليم طفلك كيفية التعامل مع غضبه. أظهر لهم أنه من الممكن التعبير عن مشاعر قوية دون اللجوء إلى العنف أو العدوان.