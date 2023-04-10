رئيس جامعة المنوفية يعلن أسماء المكتبات الفائزة فى تقييم العام

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، اجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية.

في بداية الاجتماع، قدم القاصد التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري بتوليه منصب وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا، وقدم الشكر للدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية السابق، كما قدم التهنئة الدكتور محمد وهدان على تجديد تعيينه وكيلا للدراسات العليا بكلية التجارة.

وأشار القاصد إلى أن اللجنتين قامتا بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تمت مناقشة جدول أعمال الجلستين، وأضاف القاصد أن اللجنتين استعرضتا أيضا الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر مارس.

وأكد القاصد علي أنه تم خلال اللجنتين مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية خلال شهر مارس ، وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات العلمية بالإضافة إلي متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف رئيس الجامعة ان لجنة المكتبات برئاسة الدكتور مبروك عبد الدايم وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا استعرضت التقرير النهائي عن أعمال اللجنة المشكلة لتقييم مكتبات كليات ومعاهد الجامعة للعام الجامعي الحالى.

وأعلن رئيس الجامعة فوز مكتبة كلية الهندسة بالمركز الأول ومكتبة كلية التمريض بالمركز الثانى ومكتبة كلية الإقتصاد المنزلي بالمركز الثالث وذلك في إطار تقييم مكتبات الكليات القديمة.

كما فازت مكتبة كلية الطفولة المبكرة بالمركز الأول ومكتبة كلية الطب البيطري بالمركز الثاني في ضمن تقييم مكتبات الكليات الحديثة.