رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل الإفطار الجماعى السنوى.. صور

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، حفل الإفطار الجماعى السنوى، الذى نظمه اتحاد طلاب جامعة الفيوم، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب الحضور، بالحرم الجامعى، وتضمن حفل الإفطار، عددًا من الفقرات المتنوعة، كالإنشاد الدينى، وغيرها من الفقرات.

حضر الحفل، بحسب بيان صحفى، مساء اليوم، كلا من الدكتور محمد فاروق الخبيرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبرى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسنى، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية.

صرَّح "حتاتة"، بأن الجامعة، تولى اهتمامًا كبيرًا بطلابها والمنتسبين لها، مؤكدًا حرصه على مشاركتهم فى مختلف المناسبات، لاسيما الإفطار الجماعى، ويعد فرصة جيدة للتلاقى، والتقارب بين إدارة الجامعة والطلاب فى أجواء رمضانية رائعة.

وأوضح، أن الجامعة تعمل بروح الفريق، وتمضى قدمًا نحو التميز بمختلف الجوانب، موجهًا الطلاب بضرورة الحرص على التعلم، والاستعداد للمستقبل من خلال التدريب، والتأهيل لسوق العمل.

وأشار الدكتور محمد فاروق الخبيرى، إلى أن الجامعة، تحرص كل عام على تنظيم حفل الإفطار كل عام للتواصل مع أبنائها الطلاب، ووجه الطلاب بضرورة التعاون، والعمل فى فريق، والحرص على اتباع السلوكيات السليمة، والتحلى بالإيجابية والنظام.

ومن جانبه، قال الدكتور عرفة صبرى، أن شهر رمضان بمثابة الفرصة التى يجب استغلالها للتقرب إلى الله بالعبادة، والطاعة، وفعل الخير، وصلة الأرحام، موجهًا الطلاب بضرورة استغلال هذه الأيام الطيبة، داعيا الطلاب إلى العمل بجد، وتحصيل دروسهم، وتنمية مهاراتهم وأفكارهم، ووجه الشكر لإدارة الجامعة، والطلاب المنظمين لحفل الإفطار.