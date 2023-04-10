اليوم السابع
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رئيس التمثيل التجارى: الاتفاق على إرسال بعثات ترويجية لأسواق غرب أفريقيا

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:13 م
رئيس التمثيل التجارى: الاتفاق على إرسال بعثات ترويجية لأسواق غرب أفريقيا جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد

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التقى الوزير المفوض التجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصري مع معاوية الصقلى العضو المنتدب لمجموعة التجارى وفا بنك، حيث بحث اللقاء فرص التعاون والتنسيق المشترك بين مجتمع الأعمال والشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق الأفريقى والبنك فى ضوء نشاطه الكبير وفروعه المنتشرة فى حوالى 15 دولة أفريقية تتركز فى منطقة وسط وغرب أفريقيا مما يعزز من فرص نفاذ الصادرات المصرية الى هذه الأسواق مستخدمة الخدمات والأدوات المالية وغير المالية التى يوفرها البنك.

 

كما تناول اللقاء أيضًا استكمال التعاون والتنسيق المشترك بين البنك والتمثيل التجارى لإرسال بعثة ترويجية متعددة القطاعات التصديرية الى أسواق غرب أفريقيا حيث ستستهدف البعثة السوق الايفوارى باعتباره أحد أهم أسواق الغرب الأفريقى. كما تطرقت المناقشات الى بحث الآليات المناسبة لاستحداث تعاون بين البنك ومجتمع الأعمال فى مصر فى مجال تسهيل تأسيس مناطق لوجستية مشتركة فى أفريقيا.

 

حضر المقابلة كل من الوزير المفوض التجارى أحمد شوقى عياد لشئون المكتب الفنى والأمن والمراسم والوزير المفوض التجارى على باشا لشئون الدول والمنظمات الأفريقية والمستشار التجارى د. خالد ميلاد والسيدة سارة ابراهيم رئيس قطاع الشمول المالى والشئون المؤسسية بالبنك ويونس طايع رئيس قطاع العمليات بالبنك.


التمثيل التجاري

الصادرات

الصادرات المصرية

صادرات 2023



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