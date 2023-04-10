خيط الجريمة.. "قطعة قماش" تكشف قضية قتل لص لمسنة فى الإسكندرية

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، التي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقية على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى " خيط الجريمة ".

وشهد شارع على بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم نجار على قتل سيدة مسنة تعيش بمفردها في شقة بمكان الواقعة، حيث تتبع المتهم المجنى عليها خلال خروجها من المنزل لشراء احتياجات لها واثناء عودتها ظل يتتبعها، حتى فتحت باب شقتها فانقض عليها ودفعها داخل الشقة وتعدى عليها وانهى حياتها وسرق الشقة وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن الاسكندرية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع على بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.

على الفور انتقل رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثه المجنى عليها مرفت.ع.ح، 60 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض متوفيه نتيجة الخنق بقطعة قماش عليها بصماته حول رقبتها، ووجود بعثرة فى محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها أقروا بأنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء على حالتها التى وجدت عليها.

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم م ع، 40 سنة، نجار، بتتبع المجنى عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدى عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بسرقة مبلغ مالى وفر هاربا، تم عمل كمين وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.