اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 10:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خروج قطار عن مساره فى ولاية ألاباما الأمريكية

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:33 ص
خروج قطار عن مساره فى ولاية ألاباما الأمريكية قطار يخرج عن مساره ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خرجت عربات قطار عن القضبان فى جاسبر فى ولاية ألاباما جنوبى الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازى، حسبما ذكرت الشرطة.

وأفادت إدارة شرطة جاسبر، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.

وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.

وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.

وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.

ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.

 


امريكا

ولايه الاباما

خروج قطار عن مساره

قطار يخرج عن مساره

الشرطه الامريكيه



الموضوعات المتعلقة

تحطم مروحية عسكرية أمريكية فى ألاباما ومصرع طاقمها

الخميس، 16 فبراير 2023 06:00 ص

مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء إطلاق نار بولاية "ألاباما" الأمريكية

الأحد، 01 يناير 2023 03:11 م

مقتل شخصين وإصابة آخر فى إطلاق نار أمام كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية

الجمعة، 17 يونيو 2022 08:46 ص

خروج قطار عن مساره فى ولاية مونتانا الأمريكية

الإثنين، 03 أبريل 2023 08:20 ص

خروج قطار محمل بنفايات عن مساره فى ولاية ماساتشوستس الأمريكية

الجمعة، 24 مارس 2023 09:07 ص

خروج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن القضبان فى ولاية أريزونا الأمريكية

الخميس، 16 مارس 2023 09:30 ص

خروج قطار عن القضبان فى ولاية أوهايو الأمريكية للمرة الثانية خلال شهر

الأحد، 05 مارس 2023 08:10 ص

خروج قطار عن مساره يحمل مواد خطرة بولاية ميشيجان الأمريكية

الخميس، 16 فبراير 2023 10:49 م

حريق هائل في ولاية أوهايو الأمريكية بعد خروج قطار عن القضبان

السبت، 04 فبراير 2023 09:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة