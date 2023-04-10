خروج قطار عن مساره فى ولاية ألاباما الأمريكية

وكالات الأنباء

خرجت عربات قطار عن القضبان فى جاسبر فى ولاية ألاباما جنوبى الولايات المتحدة، وتم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازى، حسبما ذكرت الشرطة.

وأفادت إدارة شرطة جاسبر، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، بأنه يتم تشغيل القطار من قبل "نورفولك ساوثرن"، وهي الشركة المشغلة لخط السكك الحديدية الناقل للبضائع من الدرجة الأولى في شرق الولايات المتحدة.

وحوصر طاقم القطار لفترة وجيزة في غرفة المحرك، بسبب ميلان المحرك. وأفيد بأن 11 عربة والقاطرة الرئيسية خرجت عن القضبان.

وأبلغت "نورفولك ساوثرن" عن عدم وجود مواد خطرة على القطار أو حدوث تسرب في المنطقة جراء الحادث.

وقالت إدارة شرطة جاسبر، إنه "لم تقع أي إصابات كبيرة"، مضيفة أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وخروج القطارات عن مسارها بات أمرا شائع الحدوث في الولايات المتحدة واجتذب المزيد من اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام بعد حادث وقع في أوائل فبراير في مدينة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو وشمل قطار شحن تابع لشركة "نورفولك ساوثرن" على متنه مواد خطرة.

ووفقا لبيانات وزارة النقل الأمريكية، فقد وقع ما متوسطه 1475 حادث خروج لقطارات عن المسار بشكل سنوي بين عامي 2005 و2021.