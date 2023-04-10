حملات نظافة بمساجد القليوبية لاستقبال العشر الأواخر وإقامة سنة الاعتكاف

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية ، اليوم الإثنين، انطلاق حملات نظافة المساجد بالمحافظة، بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل، وذلك تحت شعار "كلنا في خدمة بيوت الله".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

وكشفت أوقاف القليوبية، عن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث يصل عددها 376 مسجدا، موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث أصدرت المديرية الضوابط والإرشادات الخاصة بالاعتكاف داخل المساجد هذا العام.

وأكد الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية 2023 والموزعة علي مستوي المحافظة تفتح أبوابها لاستقبال المعتكفين، ويمكن معرفة تفاصيل كل مسجد وعنوانه والإمام المشرف عليه، من خلال الدخول لصفحة المديرية الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم التنبيه علي إدارة بنشر أسماء المساجد والاعلان عنها لاستقبال المصلين بها.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المساجد المسموح بها الاعتكاف في القليوبية وعددها 376 مسجدا بالمراكز والقري، موزعة كالتالي 30 مسجدا بإدارة بنها أول، و50 مسجدا بإدارة بنها ثان، و24 مسجدا بكفر شكر، و85 مسجدا بإدارة طوخ وبرشوم، ومسجد واحد بقها، و10 مساجد بإدارة قليوب، و20 مسجدا بالقناطر الخيرية، و13 مسجدا بإدارة شبرا الخيمة غرق، و4 مساجد بإدارة شبرا الخيمة شرق، و113 مسجدا بإدارتي شبين القناطر غرب وشرق، و11 مسجدا بإدارة الخانكة، ومسجدين بإدارة الخصوص، و13 مسجدا بإدارة العبور.