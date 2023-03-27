الأوقاف: ندوة "قيام الليل" بمسجد ناصر ببنها ضمن ملتقى الفكر الإسلامى اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استمرار فعاليات ملتقى الفكر الإسلامى بمسجد ناصر ببنها، فى إطار استقبال مديرية أوقاف القليوبية لشهر رمضان.

وأوضح مدير مديرية أوقاف القليوبية ، أنه من المقرر أن يتم تنظيم اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر رمضان، ندوة بعنوان "قيام الليل"، والتى يحااضر فيها الدكتور أحمد عبد الله القرشى الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور عرفه عبد الرحمن النادى مدرس مساعد بجامعة الأزهر، بحضور الشيخ وجيه محمد إبراهيم إمام وخطيب بالمسجد.

وتابع، أن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضانى عام 1444هــ - 2023م، والذى يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد ناصر بالقليوبية، مشيرا إلى أن الملتقى الفكرى الإسلامى بمسجد ناصر فى بنها خلال شهر رمضان يحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمى ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هناك فعاليات دينية جديدة ستقام بالمساجد التابعة للمديرية، بينها الملتقى الفكرى المشترك بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف، بعد صلاة العصر على مستوى مساجد المحافظة، بجانب الملتقى الفكرى الثقافى بعد صلاة العشاء والذى سيقام فى مسجد ناصر ببنها، مما سيكون له الأثر الكبير فى نفوس المواطنين بالقليوبية، حيث يستمتعون فيه بتلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية إلى جانب الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية بشتى أنواعها.

واستطرد، أن الهدف من إقامة الأنشطة الدينية فى المساجد بشهر رمضان هو تكثيف الجرعات الدينية، مع تلقى أسئلة الصائمين والفتاوى المتعلقة بها، ووجود المقارئ القرآنية، حيث أن رمضان هو شهر القرآن، مشيرا أنه سيتم تكثيف الجهود الدعوية بالمدارس العلمية التى تتناول كتب التراث وشرحها فى مجال الحديث النبوى، والتفسير وعلومه، والأخلاق والتصوف، إلى جانب تلقى استفسارات الصائمين وتساؤلاتهم.