حملات مكثفة لتطهير شبكات الصرف الصحى بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظات القناة ، اليوم الإثنين، عن تكثيف أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحي، في إقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة للمياه خلال الفترات المقبلة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وخاصة في فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على استمرار خطة الشركة فى تنفيذ مشروعاتها فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القناة سواء من خلال أعمال الإحلال والتجديد للشبكات او المد والتدعيم للمناطق المحرومة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الجديدة بما يحقق تكامل المنظومة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات إقليم القناة الثلاث .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة الموسعة التطهير شبكات وبالوعات الصرف الصحي، تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحى حتى تستوعب أي زيادة متوقعة ، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، ومُخلفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا ان الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوى محافظات القناة ".



