اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 05:18 م
أكرم القصاص
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حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس ذوى الهمم بالهرم

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:03 م
حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس ذوى الهمم بالهرم حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس ذوى الهمم بالهرم

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شهدت إدارة الهرم التعليمة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، حفل ختام الأنشطة الطلابية للتربية الخاصة، وذلك فى حضور دكتورة هالة الروينى مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتورة أمنية السيد مسئول التربية الخاصة بإدارة الهرم التعليمية وخالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم، وشيرين فؤاد وكيل الإدارة.

شهد الحفل إقامة عروض استعراضية فنية ورياضية للطلاب ذوى الهمم، طلاب المدرسة الفكرية بالهرم، فيما تم تكريم المتميزين والمتفوقين في حفل ختام الأنشطة، وأكدت دكتورة أمنية السيد أن الطلاب المبدعين من ذوي الهمم، قد أدخلوا البهجة لنفوس جميع الحضور في هذا الحفل، موضحة أن دور التربية والتعليم هو استكشاف واستخراج الطاقات الإبداعية الطلاب من ذوي الهمم. 

 
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الطلاب المشاركون فى العروض 

999963
تكريم القائمين على الحفل

8888852
قادة مديرية التربية والتعليم بالجيزة

 


الأنشطة الطلابية

مدارس ذوى الهمم

التربية الخاصة



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