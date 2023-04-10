جداول امتحانات الفصل الثانى للمرحلة الابتدائية ومدارس الفصل الواحد بالمنوفية

ينشر اليوم السابع جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 الدور الأول، للمرحلة الابتدائية ومدارس الفصل الواحد بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة المنوفية ، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (1)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (2)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (3)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (4)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (5)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (6)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (7)



جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (8)







