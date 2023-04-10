اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 12:41 م
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جداول امتحانات الفصل الثانى للمرحلة الابتدائية ومدارس الفصل الواحد بالمنوفية

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:30 م
جداول امتحانات الفصل الثانى للمرحلة الابتدائية ومدارس الفصل الواحد بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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ينشر اليوم السابع جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 الدور الأول، للمرحلة الابتدائية ومدارس الفصل الواحد بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.
 
 
وأكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.
 
 
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (1)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (1)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (2)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (2)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (3)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (3)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (4)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (4)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (5)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (5)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (6)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (6)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (7)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (7)

جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (8)
جداول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني (8)

 
 


 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية



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