تعرف على أسماء مساجد الاعتكاف بالدقهلية بعد اختيار 499 مسجدا بجميع المراكز

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية أوقاف الدقهلية، عن انتهاء وزارة الأوقاف عن اختيار اسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم بمحافظة الدقهلية، وقد تم اختيار 449 مسجدا، وحددت اسم المشرف على الاعتكاف فى كل مسجد، وهو اسم وخطيب المسجد المحدد به الاعتكاف.

واختارت وزارة الأوقاف عددا من أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى الدقهلية هذا العام بعد توقف من قبل بسبب فيروس كورونا، قد حددت كل إدارة من إدارات الأوقاف بالدقهلية المساجد التى تصلح للاعتكاف ومتهيئة لاستقبال المعتكفين مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان والتى يبدأ من ليلة الثلاثاء 20 رمضان حتى حلول عيد الفطر المبارك

وجاءت أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف فى إدارة أوقاف شرق المنصورة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

مسجد النصر الكبير شارع الجيش ـ المنصورة أحمد شرف الدين أحمد، الكبير الشال المنصورة أحمد فؤاد حمدى محمدين، ابن سلام برق العز محمد عبد الغفار حامد، الرحمة ميت عزون محمد أسعد عبد الفتاح، الشهداء ميت على صالح عبد الرحيم أبو الفتوح، السلام ميت خيرون السيد أبو الخير يوسف الزراعيين أمام استاد المنصورة منتصر القصبى الطنطاوى، الفاروق خلف استاد المنصورة محمد متولى على إبراهيم، الإيمان شارع قناة السويس نبيل جمال المرسى أبو العنينين، السلام مدينة السالم شرق المنصورة أحمد هلال عبد الحى، محمد الشناوى مسجد الإدارة عاطف محمد عوض السيد، الملك الكامل توريل مصطفى خليل إبراهيم، العدل طناح حسن على محمد السيد، دار الفرقان طناح محمد عبد البديع لطفى، عبده أبو على كفر طناح ياسر محمد على محمد، الشرقى كوم بنى مراس أحمد مسعد أبو زيد السيد العمدة الخليج محمد عبد المجيد محمد الرفاعى، الرحمة ميت عزون محمد أسعد عبد الفتاح، النور النسيمية العدل محمد العدل إبراهيم، الدكتور ميت محمود يوسف عبد الفتاح محمود، السلام ميت جراح محمد مصطفى طلبه على، الرحمة ميت لوزة حمادة سالمة العدل

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف فى إدارة أوقاف غرب المنصورة واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هى، الصالح الصغير شارع بورسعيد عبد الرزاق عبد المولى شكور، السلاب المشاية غرب حسين محمد حسين عبد الله، الصديق المشاية عبد الرحيم عبد الرحيم المرسى، الزهراء حى الجامعة محمد غنيم أحمد الدسوقى، الصفطاوى عبد السالم عارف أحمد الباز عبده الباز

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف فى إدارة أوقاف طلخا واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هى، البازات طلخا عبد الرحمن صالح عبد الرحمن، الغنام طلخا رزق فرج محمود أمين، الكفان طلخا أسعد عبد الحميد عبد الحميد، مسعود طلخا صبرى إبراهيم محمد أحمد، وبهاء طلخا محمد إسكندر عبد النبى موسى، والهدى طلخا أيمن عبد الرسول صباح، والسالم طلخا محمد محمود البطراوى، وعمرو بن العاص طلخا أحمد مصطفى عباده محمد، الكبير الأورمان محمد عبد الرحيم إبراهيم، والكبير المنيل محمد محى إبراهيم البادى، القبلى كفر دميرة القديم الشربينى رمضان الشربينى، وأولاد صقر كفور العرب محمد عبد الرازق الوردانى، .المسيد دميرة وائل فتحى على إسماعيل، والكبير منشاة ناصر عبد الحكيم محمد شعيب محمد، الكبير ميت زنقر محمد عوض بدر إبراهيم، العمرى كفر دميرة الجديد عبد الستار أحمد محمد أحمد، والكبير ميت نابت عبد هلال عبد هلال عبد الغنى زايد، الغربى جوجر محمد البيومى محمد البيومى، المدينة المنورة ميت الكرماء سراج الدين محمد شمس الدين، الكبير منشاة البدوى عبد هللا عبد الكريم على، المجمع كفر الخوازم أحمد محمد المتولى، الجمعية كفر العرب محمد عبد الحكيم، الكبير ميت عنتر مسعد إبراهيم المتولى، والكبير الروضة محمود محمد محمود، والكبير شرنقاش السيد مصطفى السيد، والكبير كفر الطويلة أحمد فخرى محمد عبد الدايم، ونور الطويلة طلخا أحمد محمد رمزى، وزين الدين الكبير كتامة عادل أحمد السيد، وأبو رسلان ديسط محمد طلعت المتولى، والغربى بطرة حامد عبد هللا حامد مصطفى، والعمرى بساط حماده محمد أحمد جبل، الجديد كفر بساط إبراهيم صالح محمد البيومي

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف فى إدارة أوقاف غرب نبروه واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هى، عبيد نبروه السيد إبراهيم مجاهد نبروه رضا عزت السيد، أولاد شادى بهوت سالم محمود عبد العزيز، حمزة بن عبد المطلب بهوت نبروه رضا مجدى محمد، أولاد كنانة كفر بهوت محسن محمود، الأوقاف طبنوها محمد يحى، العمرى الطيبه جمال الدين الصباحى، النور الدروتين محمد فتحى محمد، القصبى نشا رضا عبد اللطيف، السلام تيره حجاج الششتاوي

حجاج تيره عبد الحميد رخا، والإسكندرانى طنيخ شكرى عبد العظيم، توكل كفر الحصه محمد حامد، المرسى كفر الجنينة نبروه جمال السيد، المجمع كفر الجنينة نبروه محمود السيد، القديم أبستو رفعت محمد الدمرداش، الجديد أبستو عبد العزيز محمد عبد الرحمن، الإخلاص درين نبروه محمد عبد الناصر على سليمان

الدرينى درين نبروه أحمد عبد الحليم إسماعيل، الرملة درين نبروه محمد السعيد محمد حسين، الكبير بانوب نبروه عبد الستار سيد السباعى، الرحمة بانوب نبروه أحمد عامر سعد متولى، الأوقاف ميت عباد محمد السعيد أبو النجاء، آل منصور ميت عباد مسعد ناجى عبد الكريم، الدكرورى كفر الدكرورى هشام عطاالله، الإيمان كفر الدكرورى عبد العزيز محمد عبد العزيز، الرحمن أفنيش بومدين فيروز عبد اللطيف، الرحمة الشيخ سليم نبروه طه أبو بكر عبد المعطى، المجمع كفر البحر نبروه محمد فؤاد، الدمياطى نبروه حسين أحمد عبد هلال

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف فى إدارة أوقاف بلقاس واسم الإمام والخطيب المشرف على الاعتكاف هى الإدارة الزراعية أبو رجيله وائل الحسينى محمد الحسينى، أبو هلالى أبو رجيله بلقاس حسن السيد عبد المقصود، المنعم هجرس أحمد عبد الغفار أحمد، عمر بن الخطاب شارع فلسطين إبراهيم رجب رمضان، عمر بن عبد العزيز الحمراء إيهاب محمد مصطفى، التوحيد مقبل محمد محمد إسماعيل، النصر وابور النور محمد أحمد خالد، الزهراء خلف المستشفى إبراهيم محمد محمود، رياض الصالحين الستامونى غالى محمد على سيد أحمد

نداء الإسلام 38 الدرافيل صالح محمد أحمد أغا، الكبير 49 الدرافيل حماده إبراهيم منصور عبد الرحمن

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف شربين 2023 والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

الخطيب شربين حماده محمد عبد الفتاح الحسينى، السالب شربين السعيد محمود مصباح العدوى، الحاجة عزيزة شربين محمد الحسينى توفيق، الملك الحق شربين محمد الشربينى، الأنصار شربين حاتم أحمد محمد العراقى، أبو الحسن الشاذلى شربين محمد عادل محمد على عبد ربه، الهادى شربين فريد يسرى محمد عبد الوهاب، المجمع الإسلامى شربين محمود إبراهيم الدسوقى، الرحمة شربين أحمد محمد أحمد، المنعم شربين وفيق إبراهيم مكية، قباء شربين محمد مصطفى أحمد

نور الإسلام شربين مجدى ربيع الحسينى، قطر دنجواى محمود عبد الحميد عبد الوهاب، نور الإسلام محلة إنجاق خالد عبد هللا الحسينى، فجر الإسلام شربين حسن حسن صالح النجار، الهادى شربين فريد يسرى محمد عبد الوهاب الكبير اللوزى شربين أحمد عبد هلال مسعد، الكبير سواقى العرب عبد الغنى عيد عبد الغنى، الشهداء كفر الدبوسى محمد سيد أحمد هلال، العمدة كفر الحطبة محمود رأفت رمضان، كسيبة دنجواى عاصم كمال محمد عبده، الكبير محله إنجاق ياسر السيد عبد الغنى، الطلبة محله إنجاق وليد السيد عبد المعطى، على عودة الحاج شربينى هانى البسيونى، المنشية شربين محمود عاطف السيد، الكبير مقرى الحصص إسماعيل السيد، المعهد الدينى بساط شربين الدسوقى السعيد محمد زايد، المنشية بساط شربين حسام زين الدين المغربى، البلتاجى أم الرزق شربين عصام محمد رزق فودة، أبو الفتوح الضهرية شربين فضل محمد محمد، الكبير كفر الأطرش شربين محمد السيد

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف المطرية 2023 والخطيب المشرف على الاعتكاف هي:

العقبيين المطرية محسن بديع السيد الصياد، القماش المطرية محمد إبراهيم الدسوقى الحسانين

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف المنزلة 2023 والخطيب المشرف على الاعتكاف هى الكبير المنزلة على على على الحنفى، .شلباية المنزلة عبده أبو النور رمضان، الإعجام السيد على عنبر محمد حمودة، الكبير النسايمة محمود الحسينى، الكبير البصراط السيد محمد محمد، الكبير الفروسات توفيق عبد العال محمد، الكبير الأحمدية أحمد أحمد محمد، الكبير العزيزة السيد عبد الوهاب، الكبير العامرة أحمد المهدى عبد القادر، المتقين أبو الأخضر سعد أحمد عبد الغنى

الكبير الستايتة عبده الغفار إبراهيم عبده، الكبير أوالد نور المنزلة فتح هللا يونس حسن، الكبير أوالد حانا المنزلة جمال عبد الرحمن عمر، الكبير أوالد حانا المنزلة جمال عبد الرحمن عمر، الكبير الرودة المنزلة محمد لطفي

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف الجمالية 2023 والخطيب المشرف على الاعتكاف هى الكبير الجمالية مصطفى مصطفى أبو المجد، الإيمان الجمالية محمود محمد أحمد سليمان، قشطة الجمالية محمد على المتولى، فودة القديم عزبة فودة محمد منصور، مصطفى الوصيف ميت مرجا سلسيل حمدينو محمد محمد، الرفاعى الرفاعية طارق السعيد أحمد، الحسينى نور الدين الجمالية محمود رفعت الزهدى، الكبير عزبة عبده الجمالية ممدوح على على، خاطر عزب الجمالية السيد أحمد أحمد، بركات الجمالية جمال توفيق محمد مرعى، الخلفاء الراشدين الجمالية جمال محمد السيد عطا، العطيوى الجمالية أنور الحسينى عبد السالم، عبد اللطيف الجمالية عبد القادر مجاهد محمد، الكبير المأمورية الجمالية أحمد صابر على شلبى، الكبير ميت مرجا سلسيل الجمالية مسعد محمد جمال الدين

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف محلة دمنة 2023 والخطيب المشرف على الاعتكاف هى السلام سرسو الدنابيق محلة دمنة محمود شوقى، المساكن بدواى محلة دمنة هانى محمد زكى، آل درويش البرامون محلة دمنة محمد عبد الرازق عبد الخالق، الكبير منشأة السلام أحمد محمد أحمد، الرحمة سرسو الغربية عبد الرحمن عمارة. الكبير بدواى الجديد إسلام المغاورى محمود، النصر منشأة السلام محمود محمد جمعه، الرحمة ميت مزاح محمود أحمد السيد

العمرى محلة دمنة سعد محمد، الكبير ميت مزاح مجدى عبد الغنى، الكبير منية بدواى محمد عبد الهادى، النور الريدانية سامح السيد حسين، التقوى البرامون محمد فكرى يحيى، رياض الصالحين بدواى عبد الحافظ السيد، بامبة الألفى بدواى أحمد رضا عبد الحميد، وعبد المجيد الشهاوى شها محلة دمنة أحمد حسن

نور الإسلام النزهة محلة دمنة محمد عبد المجيد، والحصين الخيارية محلة دمنة السعيد بدير النور شها محلة دمنة السعيد محمد الربعى، مرجان البهو فريك على عبد الحليم محمد، عباد الرحمن السبخا أشرف على عباس، البحرى شبرا البهو محمد محمد العدوى عبده، الكبير قرموط البهو أجا محمد حامد، المؤسسة الغراقة خالد لطفى محمد حبيب، التوحيد شنشا إبراهيم عبد العظيم إبراهيم، أبو بكر الصديق ميت فضالة أحمد مصطفى، العوضى الإنشاصية محمد شحاته، فاطمة البسيونى اخطاب طاهر إبراهيم محمد، الكبير جلموه السعيد بكر على، الصفا والمروة ميت أبو الحسين أنور حسن، أبو بكر الصديق ميت أبو الحسين أحمد الشحات، المتولى ميت مسعود هانى عبد الخالق المتولى، عبد الرحيم البحراوى ميت مسعود حسن عبد الرحيم، آل سليمان ميت معاند طه أحمد إبراهيم، أولاد طه برج نور الحمص خالد سعد، الرحمة برج نور الحمص اسعد عبد المحسن عبد الحميد، الكبير بقطارس حليم محمد حسن، البحرى الكبير ديرب بقطارس ياسر محمد محمود إبراهيم، الكبير سنجيد محمد عبد العظيم مصطفى، الكبير شنفاس على مصطفى مصطفى أحمد، الكبير كفر ديرب بقطارس أحمد على طلبه، الكبير منشاة الإخوة عبد المقصود أحمد عبد المقصود، الكبير البساتين مصطفى أحمد عبد الوهاب، التقوى السلامية كريم عبد الرؤوف مصطفى، الرحمة المندرة عبد الهادى السيد البسيونى، الرفاعى شبراويش أوقاف أجا منير عبد هللا السيد، الكبير شيوه الشرقية أحمد شوقى أحمد أبو الوفا، الهدى النبوى كفر المندرة إيهاب أحمد إبراهيم، النور ميت أبو الحارث نصر الحسينى مصطفى، الجنادوة صهرجت الصغرى محمدى إبراهيم إبراهيم، سالم البيه صهرجت الصغرى العيسوى محمد العيسوى، الكبير فيشا بنا حسنى زكى أحمد، الخطيب طنامل الشرقى أبو الخير محمد على، عبد الحميد قزامل ميت العامل أحمد مصطفى أحمد, حارة سالمة معانى ميت العامل حمدى أحمد طلبه، عبد العال الأشقر ميت العامل محمد أحمد، السلام الكرامة إبراهيم محمد عبد المنعم، الراعى الكبير ميت إشنا أحمد عطية، أبو بكر الصديق ميت دمسيس أوقاف أجا فكرى عبد المنعم، الكبير سنبخت أوقاف أجا صالح عبد هلال أحمد، محمد السعيد سراج نوسا البحر أوقاف أجا مصطفى السيد، الكبير عزب العرب أوقاف أجا صفوان مشرى محمد، أبو الليف نوسا الغيط أوقاف أجا محمد هلال إبراهيم

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف السنبلاوين 2023 العمرى، البكايره، المدينة المنورة، قباء، الحفناوى فوده كفر طنبول القديم، ابن عنان برهمتوش، الأمير على البلامون، الفرقان، عبد المنعم رياض ميت غريطه، النور، البحرى ميت غراب، الكبير طوخ، النور شبرا هور، الكبير برج النور، الأميرة نوب طريف

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف ميت غمر 2023 الشعراوى ميت غمر، التقوى ميت غمر، فاطمة الزهراء ميت غمر، السلام المرور، الكبير كفر الوزير، الرحمة تفهنا الأشراف، الرحمة ميت القرشى، فاطمة الزهراء ميت الفرماوى، أبو وردة كفر المقدام، بدر دقادوس، الكبير البوها، الأربعين سمبو مقام، المغربى أتميدة، الحديدى الحاكمية، الكبير المحمد يه، السوابعة ميت يعيش، أبو نعامه كفر الشيخ هلال، القبلى هال ميت غمر، العمرى القيطون، ابن عنان ميت أبو خالد، حسب النبى المعصرة، الوسطانى ميت ناجى، نصر الدين صهرجت، ابن عنان جصفا، الكبير الدبونية، السلام الرحمانية، الكبير كفر حجازى، الكبير عزبة عفيفى، التوحيد كفر بدرة، التيجانية كفر نعمان، آل شعبان سنفا، الرحمة دماص، القدس بهيدة، السلام كفر بهيدة، الفوزان ميت محسن، الكبير بشال، الشيخ عبد الحميد أبو نبهان، الرحمة كفر سرنجا، الكبير ميت العز، الخلفاء الراشدين كفر ميت العز، الفقى سرنجا.

وأسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف دكرنس 2023 هي:

.الجبارنة دكرنس، الرحمة دكرنس، الكبير ميت مجاهد، الكبير ميت شرف، الكبير ميت رومى، الشرقى اشمون، السلام ميت طريف، مجد الإسلام القباب الصغرى، العدالنة ميت النحال، عبده البشير كفر أبو ناصر، الكبير القليوبية، الرحمن الصايغ، الغربى كفر عبد المؤمن، الكبير حمادة دكرنس، رضوان العدل الجزيرة، فاطمة الزهراء ديمشلت، الأزهر نجير دكرنس، النور العزازنة، الكبير كفر الزهايرة، الكبير دموه، الكبير منشأة عبد الرحمن، الكبير ميت النحال، الرحمة المحمودية.

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف منية النصر 2023 هي:

الرحمة البجلات، الوصيف كفر الكردى، السخالتى البجلات، المصطفى، الكبير الحميدية، عبد الرحمن بن عوف الرياض منية النصر، مشيل الكردى، الزهراء برمبال القديمة، التقوى الكردى، الكبير الخضيري/برمبال القديمة، .الشماشرجى ميت تمامة

عثمان بن عفان الدراكسة، الهرمودى غنيم شطا /كفر الكردى، أبيده ميت الخولي محمد سعيد العضيلى كفر الكردى، سرور كفر الكردى، جعفر برمبال الجديدة، سماحه كفر الكردى، الأشراف الدراكسة، نصر الدين كفر الكردى، الكبير منية النصر الفتح الكبير النزل، الشيخ حسن سلامة كفر الكردى، كفر الكردى، الشيخة عائشة الكردى، أبو مقبل النزل، السيدة زينب الكردى، التقوى كفر الكردى، مبيض الجنينة، العدل البجلات، الفتح الجنينة، درويش منشأة عاصم، الكبير كفر قنيش، الوصيف ميت حديد، الرحمة منشأة الجمال، أبو بكر الصديق الدراكسة، أبو عيسى منية النصر، الحوالى منية النصر، الكبير ميت تمامة، النصر النزل، العاشر من رمضان الجنينة، .الترانسة كفر الكردى، الرحمة كفر قنيش، مبارك الدراكسة، تنمية المجتمع البجلات، الإيمان النزل، التوبة الكردى، عمر بن الخطاب ميت طاهر، الكبير كفر علام، الرحمن النزل، الكبير الدراكسة، السعيد عبد البارى ميت طاهر، الكبير الجمال، فاضل منشأة عاصم، الأشراف ميت الخولى، الأربعين منية النصر، الكبير منشأة عاصم، الهجرة الدراكسة، العجمى منية النصر، سيدى غازى كفر الكردى، الحاج حاتم موسى البجلات، الرحمة الحميدية، عماد منشأة الجمال، يوسف عنتر ميت تمامة، عثمان بن عفان برمبال الجديدة، الإخلاص كفر الكردى، السطوحى برمبال القديمة، الكبير الرافعى - كفر الكردى، الكبير الميزانية، أبو علوان ميت طاهر، الفتح الكردى، أبى جبهة الكردى، عمر بن الخطاب الدراكسة، الصوابر برمبال القديمة، الكبير كفر الكردى، التوايمه كفر الكردى، شاكر الكبير منشأة الجمال، البحر ميت الخولى مؤمن، الأربعين ميت طاهر، أبو الحرير منية النصر، أبو السيد ميت تمامه، الرحمة الرياض، مسجد الحمد منشأة الجمال، الكبير غنيم شطا

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف تمى الأمديد 2023 هي:" المجمع الإسلامى تمى الأمديد، الفقهاء تمى الأمديد، عبد هلال بن سالم كفر الأمير، حسين منصور البيضاء، الرحمة بطاش، الكبير أبو داوود، الكبير الخمسة، السلام صدقا، الكبير الصفا، الكبير ميت سلسيل، المحطة ميت سلسيل، .المسيد ميت سلسيل، سيدى مجاهد، الكبير الكفر الجديد، الكبير الاتحاد، الكبير الجوابر، الكبير القرمة، الكبير الجعافرة، الكبير الربعمائة، الرحمة الشعيرة، الزراعية المقاطعة، الكبير الحجايزة، الكبير الرمزية المقاطعة، الرحمة غزالة المقاطعة، الكبير كفر سعد المقاطعة".

أسماء المساجد المخصصة للاعتكاف فى إدارة أوقاف بنى عبيد 2023 هى الشوادى بنى عبيد، عباد الرحمن بنى عبيد، الكبير ميت عدلان، الكبير ميت سويد، الخضر ديرب، الكبير أبو المعاطى، الكبير الصالحات، الكبير كفر الصالحات، الكبير ميت فارس.