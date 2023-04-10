اليوم السابع
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تعرف على أحدث الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. انفوجراف

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:00 ص
تعرف على أحدث الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. انفوجراف المنطقة الاقتصادية
كتب مدحت عادل

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أزاحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الستار لوضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس- مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك في إطار خطط المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالانفو جراف، أهم المعلومات المتعلقة المصنع الجديد وفقا لما يلي :
 
- بلغت استثمارات المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي. 
 
- يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهريا. 
 
- يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدار العامين المقبلين على أن تبدأ المرحلة الأولى في منتصف 2024. 
 
- يوفر المشروع الجديد فرص عمل تتجاوز 700 فرصة مباشرة وغير مباشرة. 
 
- من المخطط أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية في منتصف 2025. 
 
- البدء في المراحل الإنشائية للمشروع خلال الشهور المقبلة لافتتاح المصنع بشكل رسمي.
 
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المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

اخبار الإقتصاد

الاستثمارات الهندية



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