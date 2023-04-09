تفريغ 5200 طن من مادة الإيثلين وشحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الأحد، أن رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SC MERCURY القادمة من أمريكا، وذلك لتفريغ 5200 طن من مادة الايثلين لصالح محطة الصب السائل.

تعتبر هذه السفينة السادسة التى تتراكى على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره ليكون جاهزا لإستقبال السفن العملاقة، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أن الميناء استقبلت السفينة ALATEPE القادمة من رومانيا، لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى إيطاليا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين تمهيدا لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.