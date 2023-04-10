تأسيس الشركات يوليو المقبل فى دقائق والضرائب تحدد آخر أبريل للإقرارات فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع تصريحات حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول إنه سيتم إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل، وبمقتضاها يتمكن المستثمر من تأسيس شركته إلكترونيا في دقائق، مضيفا أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير لموقع خريطة الاستثمارية في مصر، وهي الخريطة التي أنشأتها مصر في 2017 بهدف وضع كل الخطط والمشروعات والأماكن الاستثمارية في مصر بها، وسيتم دعوة القطاع الخاص لوضع الفرص الاستثمارية على هذه الخريطة لدعوة المستثمرين لرؤية فرصهم الاستثمارية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هدف الهيئة الرئيسي الآن هو حل مشاكل المستثمرين، والتعامل معها بشكل سريع أسرع مما تقره اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن هدفه هو حصول المستثمر على حقه بشكل أني، مشيداً بدعم مجلس الوزراء في هذا الصدد، معلنا عن حل مشاكل 80% من المستثمرين قبل 30 يونيو المقبل.

استعرضت النشرة ما اكده مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن آخر أبريل هو نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوى الخاص بضريبة المرتبات وما فى حكمها (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2023،

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن شهر أبريل يشهد إلتزامًا آخر على جهات الإلتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التى تم خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 فى موعد أقصاه نهاية شهر أبريل .وطالب مختار توفيق جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 .

كما استعرض عبد الحليم سالم استقبال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون بالمنطقة ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية الراغبة فى الاستثمار فى مجال البترول والغاز فى مصر.

وخلال اللقاء أكد الملا أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة فى المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقى، لافتاً إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقى فى مرحلة التحول الطاقى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية.

ومن جانبه أكد السفير البريطانى على متانة العلاقات بين البلدين والتى نتج عنها تحقيق العديد من النجاحات المشتركة فى الكثير من المجالات وخاصة مجال البترول والغاز ، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز التى ترغب فى استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

من جانبها أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.078 مليار جنيه.