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بدء سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 5 متهمين بخلية طلائع حسم

الإثنين، 10 أبريل 2023 12:45 م
بدء سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 5 متهمين بخلية طلائع حسم المستشار محمد حماد
كتب ـ إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد، نظر محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بتكوين جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة فى القضية المعروفة باسم "طلائع حسم الثانية".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ووجه للمتهمين العديد من التهم منها تولى المتهم الأول والثانى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.
 
كما وجه لمتهمين آخرين خارج البلاد وداخل البلاد تهم التخطيط لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى طلائع حسم ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
 
 
 

الجنايات

طلائع حسم

اخبار الحوادث

جماعه ارهابيه



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