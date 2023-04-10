"بايدن" يكشف عن نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنه يخطط للترشح لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2024، لكنه ليس مستعدا بعد لإصدار إعلان رسمي.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة (إن بي سي) الأمريكية أثناء مشاركته في فعالية "دحرجة بيض عيد الفصح" السنوية في البيت الأبيض، وأوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية.

وسأل آل روكر أحد أشهر مذيعي الشبكة، الرئيس الأمريكي عما إذا كان لديه خطط لاستضافة المزيد من الفعاليات في المستقبل في إشارة إلى خطط إعادة انتخابه، ورد بايدن مبتسما: "أخطط لثلاث أو أربع دحرجات أخرى من بيض عيد الفصح. ربما خمسة. ربما ستة".

وردا على سؤال حول مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024، قال بايدن: "أخطط للترشح يا آل، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

كان بايدن قد صرح منذ شهور بأنه يعتزم الترشح لولاية ثانية، لكن الجدول الزمني للإعلان الرسمي تراجع مرارا. وأشار المستشارون في البداية إلى أن الرئيس الأمريكي قد يعلن عن خططه حول خطاب حالة الاتحاد في فبراير، ولكن عندما لم يحدث ذلك، ذكرت تقارير أن بايدن سيعلن في الربيع.

وتشير أحدث التقارير إلى أن بايدن قد ينتظر حتى الصيف للإعلان، إذ يجادل من حوله بأنه لا حاجة للعجلة وأن الإعلان المتأخر سيسمح له بالتركيز على وظيفة الرئيس والترويج لجدول أعماله للشعب.