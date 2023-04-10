انقلاب سيارة نقل محملة ببصل أعلى كوبري الفحص في طريق الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة كوبري الفحص دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، ما أدى إلى تعطل الحركة المرورية علي الطريق، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث وجرى رفع وتجنيب السيارة، وإعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية ، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، محملة بـ"بصل" أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه قويسنا، وسقوط حمولة البصل على الطريق.

علي الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بصل"، أعلى كوبري الفحص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، دائرة مركز شرطة بنها، اتجاه قويسنا، وسقوط الحمولة على الطريق، وحدث تعطل في الحركة المرورية علي الطريق لبضعة دقائق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، من رفع وتجنيب السيارة، وتجنيب الحمولة من الطريق، وإعادة فتح الحركة المرورية علي الطريق أمام المواطنين لمنع تعطل مصالحهم، وتحرر محضر بالواقعة.