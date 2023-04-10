الكرملين: واشنطن تتجسس على زعماء الدول منذ وقت بعيد

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن بلاده لا تستبعد احتمال تجسس الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، مشيرا إلى أن واشنطن تتجسس على زعماء الدول الأخرى منذ وقت بعيد.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين- "إن الولايات المتحدة تتجسس على زعماء الدول المختلفة، وخاصة العواصم الأوروبية منذ وقت بعيد، وهذا أصبح معروفا لا يمكن استبعاده، كما لا يمكن استبعاد التجسس الأمريكي على الرئيس الأوكراني أيضا".

وكانت وسائل إعلام دولية قد أعلنت، في وقت سابق، أن البنتاجون يحقق في تسريب وثائق سرية متعلقة بوضع القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لتعزيز هذه القوات.

وميدانيا.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 530 جنديا أوكرانيا، وتدمير مستودعات أسلحة للعدو على مختلف محاور القتال خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم"، "قتل أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، فيما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-30، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 67 على محور كوبيانسك".

وأشار إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، كما تم تدمير مدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-20، ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 66 على محور كراسني ليمان، لافتا إلى مقتل أكثر من 290 جنديا وتدمير مدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا"، ومدفعي هاوتزر D-20 و"مستا-بي"، وكذا مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 على محور دونيتسك، فضلا عن مقتل 50 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه وتدمير ومدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا".

كما لفت إلى مقتل 40 جنديا، وتدمير مدفع M-777 أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-30 على محور خيرسون، مضيفا أنه تم تدمير 102 من الوحدات المدفعية الأوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 134 منطقة، كما تم استهداف مواقع قيادة للوائي الدفاع الإقليمي 125 و126 خلال يوم.

وبين أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت قذيفتين من راجمات الصواريخ هيمارس، وأسقطت 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.