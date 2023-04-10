الكرملين: ندرس ونحلل وثائق البنتاجون المسربة

قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، "إن تسريبات الوثائق السرية من البنتاجون مثيرة للاهتمام"، مشيرا إلى أن بلاده تدرس وتحلل هذه الوثائق بدقة كبيرة .
وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم تورط روسيا في هذه التسريبات:" لقد أصبح الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء يحصل حول العالم وفي كل زمان ومكان مرضا شائعا"، موضحا أنه لا يوجد شيء للتعليق علي مثل هذه المزاعم.
وكانت شبكة CNN قالت في وقت سابق:"إن تسريب وثائق البنتاجون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، والذين أعربوا عن خشيتهم في أن تُعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر وتقوض العلاقات الدولية المهمة".
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت السبت الماضي أنها فتحت تحقيقا في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاجون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريًا .
من جانب أخر قال السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، "إن باريس لا تستطيع أن تدعي دور الوسيط بين موسكو وكييف، لأنها متورطة في الصراع إلى جانب أوكرانيا".
وأضاف بيسكوف - حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لا تستطيع فرنسا التظاهر بلعب دور الوسيط في الوقت الراهن، لأن باريس انحازت بالفعل إلى أحد أطراف النزاع، فضلا عن أن أنها متورطة في هذا الصراع إلى جانب أوكرانيا بشكل مباشر وغير مباشر".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد، خلال زيارته لبكين الأسبوع الماضي، لنظيره الصيني شي جين بينج، أن باريس مستعدة للتعاون المكثف مع بكين لحل الأزمة الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، قائلا "إن فرنسا توافق على أنه من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية من الضروري مراعاة المخاوف المعقولة لجميع الأطراف".
وزارا ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيارة للصين الأسبوع الماضي، حيث التقيا بالرئيس شي جين بينج وقادة آخرين في البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة