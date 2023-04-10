الكرملين: ندرس ونحلل وثائق البنتاجون المسربة

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، تعليقا على مزاعم تورط روسيا في هذه التسريبات:" لقد أصبح الميل إلى إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء يحصل حول العالم وفي كل زمان ومكان مرضا شائعا"، موضحا أنه لا يوجد شيء للتعليق علي مثل هذه المزاعم.

وكانت شبكة CNN قالت في وقت سابق:"إن تسريب وثائق البنتاجون السرية أثار قلق المسؤولين الأمريكيين بشدة، والذين أعربوا عن خشيتهم في أن تُعرض هذه المعلومات الأوضاع الأمنية للخطر وتقوض العلاقات الدولية المهمة".

يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت السبت الماضي أنها فتحت تحقيقا في تسريب محتمل ونشر وثائق سرية للبنتاجون تتعلق بمساعدة أوكرانيا عسكريًا .