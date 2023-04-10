الفلكلور والحرف التراثية فى معرض فنى بـ"نوعية المنوفية".. صور

المنوفية – محمود شاكر

نظم قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية النوعية بأشمون، ب جامعة المنوفية ، معرض فني بعنوان " الفلكلوروالحرف التراثية " وذلك برعاية الدكتور محمد زيدان عميد الكلية وبحضور الدكتورأشرف العيسوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور ميلاد ابراهيم وكيل الكلية لشئون البيئة والدكتورة إيناس شحاته رئيس قسم التربية الفنية ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلاب القسم وتحت إشراف الدكتور عبير شعبان رئيس قسم التربية الفنية الأسبق.

يأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الدولة المصرية بإحياء الفنون والحرف التراثية، وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد، وحرص قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة على تشجيع الصناعات اليدوية والتراثية، بتنوعها الثقافي والحضاري للحفاظ على التراث المتميز.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عبير محمد أن مصر تمتلك رصيدًا متنوعًا من الحرف والفنون اليدوية تعكس ثقافة شعب مصر الأصيل ورسم هويته وميّزت شخصيته بما اكتسبته من جمال وتنوع، حيث يجمع المعرض توليفة متفرّدة من الحضارات الفرعونية والإسلامية والقبطية المميزة.