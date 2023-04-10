اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 10:15 م
أكرم القصاص
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العراق يؤكد أهمية الوصول لحل سلمي وإنهاء الأزمة في أوكرانيا

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:00 م
العراق يؤكد أهمية الوصول لحل سلمي وإنهاء الأزمة في أوكرانيا رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.
 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء - خلال الاتصال- أهمية الوصول إلى حل سلمي في أوكرانيا، واتخاذ الحوار سبيلا لإنهاء هذه الأزمة التي تسببت بالكثير من المآسي.
 
ومن جانبه، قال زيلينسكي، إن" العراق دولة محورية ومهمة، وإنه حريص على تطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات، انطلاقا من هذه الأهمية".

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