العثور على جثة مسن داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة مسن داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك الشقة، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.