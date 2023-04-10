اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 11:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة توجه نصيحة مهمة حول الحلويات الرمضانية.. تفاصيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:59 ص
الصحة توجه نصيحة مهمة حول الحلويات الرمضانية.. تفاصيل مبادرة فكر بطريقه صحيه
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستبدال الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة للحفاظ علي الصحة، وقالت  يمكن الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، لتحمي نفسك من مضاعفات الأمراض.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف وعلاج أورام الكبد تساعد في اكتشاف أورام الكبد وعلاجها بالمجان، من خلال العيادات الخاصة بالمبادرة.
 
وأضافت  وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من المبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام هو علاج ومتابعة المصابين بأورام الكبد مع توفير العلاج مجانا .
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.
 
وأضاف عبد الرازق، أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، فى وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.
 
فكر بطريقه صحيه
فكر بطريقه صحيه

 


الصحة

اورام الكبد

سرطان الكبد

الفواكهة

الحلويات الرمضانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة