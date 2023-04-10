الصحة توجه نصيحة مهمة حول الحلويات الرمضانية.. تفاصيل

كتب ــ وليد عبد السلام

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستبدال الحلويات الرمضانية بالفواكه الطازجة للحفاظ علي الصحة، وقالت يمكن الكشف المبكر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر و علاج مرضى سرطان الكبد ، لتحمي نفسك من مضاعفات الأمراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف وعلاج أورام الكبد تساعد في اكتشاف أورام الكبد وعلاجها بالمجان، من خلال العيادات الخاصة بالمبادرة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من المبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام هو علاج ومتابعة المصابين بأورام الكبد مع توفير العلاج مجانا .

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الرازق، أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، فى وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.