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الشرطة الأمريكية: مقتل 5 وإصابة 6 أخرين فى إطلاق النار بمدينة لويفيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:39 م
الشرطة الأمريكية: مقتل 5 وإصابة 6 أخرين فى إطلاق النار بمدينة لويفيل الشرطة الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شرطة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 6 أخرين في الهجوم الذى أعلنت عنه منذ قليل في شارع بالمدينة.

وأكد مسؤول بالشرطة الأمريكية، وقوع 5 قتلى في إطلاق النار، دون ذكر دوافع الجاني.

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.

 

 


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