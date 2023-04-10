الشرطة الأمريكية تعلن وقوع إصابات فى حادث إطلاق النار وسط مدينة لويفيل

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت الشرطة الأمريكية، وقوع عدة إصابات جراء حادث إطلاق النار وسط مدينة لويفيل، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين.

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية، لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.

والسبت الماضي، أعلنت جامعة أوكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية، وقوع حادث إطلاق نار داخل الحرم الجامعي.