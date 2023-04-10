السكة الحديد تتسلم 111 جرارا جديدا من إجمالى 260 تم التعاقد عليها

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد استلمت 111 جرار قطار جديد، من إجمالى 260 جرارا جديدا تم التعاقد عليها، ضمن خطة تطوير السكة الحديد، كما تم التعاقد على 1350 عربة روسي جديدة ، وإدخال قطارات تالجو الفاخرة في الخدمة بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر لأنواع العربات المختلفة في إطار التطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة انتهت من تحديث نظم الإشارات لخط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم مزدوج، لتقضى بذلك على التأخيرات للرحلات اليومية على الخط.

واستبدلت السكة الحديد الاشارات اليدوية بمنظومة اشارات وتحويلات كهربائية، حيث تم استبدال "الملاوينة" التى كانت تسخدم فى تحريك تحويلات السكة بمنظومة كهربائية تعتمد على المحركات الكهربائية وكذلك اضافة منظومة كاملة لرؤية مسار القطارات والتحكم فى السكة.

و شمل التطوير على خط القاهرة اسكندرية، الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم.

ونفذت هيئة السكة الحديد أعمال إزدواج خط سكة حديد بشتيل / الإتحاد / القبارى بطول 224 كم وتم إنشاء وصلتى كفر داود / السادات بطول 36 كم و المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم، وهو ما يؤدي إلى زيادة السرعة والطاقة الإستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 30 مليون راكب بدلا من 22 مليون راكب سنوياً مع زيادة حجم تداول البضائع بالخط ليصل إلى 9 مليون طن بدلا من 2 مليون طن سنوياً.