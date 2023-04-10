الزراعة تعلن طرح كعك العيد فى منافذها بـ120 جنيهًا للكيلو جرام

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، وقطاع الإنتاج، وجمعيات الإصلاح، طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت استعداد لعيد الفطر المبارك.

وأكدت الوزارة أن منتجات الكعك المطروحة للبيع تخضع لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأوضحت أن أسعار كيلو الكعك يبدأ من 120 جنيها للسادة و 150 للمكسرات، والبسكويت النشادر 120 جنيه و البرتقال 150 جنيه، والغريبة السادة 130 جنيهًا والمكسرات 150 جنيه والمنين 80 جنيهًا، والبيتى فور المشكل 150 جنيهًا و السادة 180 جنيه وذلك للأصناف التى تم إنتاجها فى مركز البحوث الزراعية.

وأضافت الوزارة أن الأصناف التى تم انتاجها بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية 80 جنيهًا لكيلو الكعك وبسكويت النشادر 90 جنيه، والبيتى فور 110 والغريبة 100 والشكلمة 120 وسابليه الشيكولاته 120.