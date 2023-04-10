"الداخلية": ضبط شخصين لبيعهما لحوم حمير لمزارع الكلاب

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق "واتس آب" يقوم ببيع لحم الدواب "حمير".

بالفحص ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع ( شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة ).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع لحوم الدواب " حمير" لبعض أصحاب مزارع الكلاب، وتم ضبط كمية قدرها (150 كيلو جرام) من لحوم الفصيلة الخيلية "الحمير"، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.