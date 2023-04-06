هالة السعيد: 2,6 مليار جنيه حجم الاستثمارات لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023

كتبت أسماء أمين

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت السعيد أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 210 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 تبلغ 2,6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 786,3 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 642 مليون جنيه بنسبة 25%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 224,8 مليون جنيه بنسبة 9%، وقطاع الزراعة 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع الاسكان 152,4 مليون جنيه بنسبة 6%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 642 مليون جنيه بنسبة 25%.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 2 وحدة اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 19 نقطة اسعاف، 63 وحدة صحية، 809 فصل دراسي، 80 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 63 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 68 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 68 مركز شباب، 20 مجمعات خدمات حكومية، 33 مكتب بريد، 8 نقاط شرطة، 11 سوق، 8 مواقف، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 35 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 390 كم، بالاضافة إلى أنشاء 2 مركز تأهيل لذوي الهمم.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 22/2023 تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 205,7 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 27,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 114 مشروع، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من المستهدف تنفيذ 14 مشروعا تنمويا منها إنشاء جامعة الفيوم الأهلية.