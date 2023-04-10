البابا تواضروس يترأس صلاة البصخة المقدسة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،صلوات البصخة المقدسة، وذلك في ثاني أيام أسبوع الآلام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وبحضور عدد كبير من الأعياد وكل يوم فيه يعبر عن قصة وموقف عاشها السيد المسيح في رحلته نحو الصلب وفداء البشرية،حيث حضر الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، بالإضافة إلى القمص إبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية وحضور شعبي كبير ملئ جوانب الكاتدرائية.

وأوضحت البطريركية أن صلوات البصخة هي الصلوات التي تصلى خلال أسبوع الآلام لذا فإنه يطلق عليه أيضا «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور، من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الاجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر» بالإضافة إلى طلبة الصباح.

وقد بدأت كنائس محافظة الإسكندرية، بالاتشاح باللون الأسود و تعليق الشارات السوداء، مع صلاة الجناز العام الذى يتلى عقب انتهاء قداس أحد الزعف ، و يأتى طقس الكنيسة بهذا الجناز العام و رش المياه المقدسة على المصلين قبل الخروج من الكنيسة، حيث تمنع الكنيسة صلوات الجناز على المتوفى خلال أسبوع الآلام الذى يبدأ مباشرة عقب انتهاء صلاة قداس أحد الزعف ، لتعلن بدء أسبوع الآلام و صلوات البصخة المقدسة.