اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أبريل 2023 03:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس: أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة

الأحد، 09 أبريل 2023 02:02 م
البابا تواضروس: أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة البابا تواضروس: أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم قداس أحد الشعانين (أحد السعف) في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا أغابيوس ومجمع رهبان الدير، وعدد كبير من الشعب امتلأت بهم الكاتدرائية.
 
واستقبل خورس الشمامسة قداسة البابا بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "افلوجيمينوس"، وصلى قداسته دورة الشعانين، التي تتضمن 12 فصلًا من الإنجيل. 
 
وبدأت بعدها صلوات القداس الإلهي، وألقى قداسة البابا عظة القداس، حيث أشار خلالها إلى أن "عيد أحد الشعانين" هو حدث فريد في التاريخ وفي طقسالكنيسة، وأن الله يحتاج إلى أساسيات خمسة ليدخل إلى قلوبنا وإلى حياتنا، وينبغي أن نستقبل بها ربنا يسوع المسيح في كل أيام السنة وكل أيام العمر، منخلال: 
 
1- سعف النخيل: الذي يرمز إلى حياة الاستقامة، فالله يحتاج أن يكون قلبك مستقيمًا، "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي" (مز ٥١:١٠).
 
2- أغصان الزيتون: التي ترمز إلى السلام، فالله يحتاج أن يكون قلبك صانعًا للسلام في حياتك اليومية، "طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ" (مت٥: 9).
 
3- الأطفال: والذين يرمزون إلى النقاوة، فالله يحتاج أن يكون قلبك وحياتك في نقاوة الطفولة، والبعد عن ملوثات العالم، "إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْتَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت ١٨: ٣).
 
4- الكبار: الذين هتفوا وسبحوا، فالله يحتاج أن يكون قلبك ممتلئًا بالتسابيح التي تمجد الله، "يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَلاَ يُمَلَّ" (لو ١٨: ١).
 
5- حمار وجحش ابن أتان: الذي يرمز إلى البساطة، فالحكمة مع البساطة تُنشئ القلب الذي يريد أن يدخله الله، "فَكُونُوا حُكَمَاءَ كَالْحَيَّاتِ وَبُسَطَاءَ كَالْحَمَامِ" (مت ١٠: ١٦).
 
ويعد أحد الشعانين المعروف شعبيًّا بـ "أحد الزعف"، أحد الأعياد السيدية السبعة الكبرى، ويبدأ بعده مباشرة أسبوع البصخة المقدسة الذي ينتهي بعيدالقيامة المجيد.
 
وعقب انتهاء القداس صلى قداسته صلوات "الجناز العام" بحسب الترتيب الطقسي للكنيسة والذي يلي قداس الشعانين، وقبل الانخراط في صلوات البصخة المقدسة.
 
قداس الاحتفال بأحد السعف
قداس الاحتفال بأحد السعف

قداس أحد الشعانين
قداس أحد الشعانين

البابا تواضروس أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة
البابا تواضروس: أحد السعف حدث فريد فى التاريخ وفى طقس الكنيسة

قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي
قداس أحد الشعانين في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسبوع الالام

احد السعف



الموضوعات المتعلقة

إكليل وتاج وأسورة.. احتفالات مبهجة بعيد أحد السعف

الأحد، 09 أبريل 2023 01:05 م

البابا تواضروس يترأس قداس أحد السعف فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأحد، 09 أبريل 2023 09:31 ص

الكنيسة الأسقفية تبدأ أسبوع الآلام غدًا بقداس أحد السعف

السبت، 08 أبريل 2023 04:25 م

أحد السعف.. فرحة وبهجة الأخوة المسيحيين بذكرى دخول المسيح القدس

الأحد، 17 أبريل 2022 04:47 م

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس أحد السعف.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 03:21 م

تيجان وأساور وأكاليل.. احتفالات مبهجة في عيد أحد السعف بكنائس بورسعيد.. صور

الأحد، 17 أبريل 2022 01:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة