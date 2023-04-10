اليوم السابع
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الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 باليوم والتاريخ.. شم النسيم الأقرب

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:00 ص
الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023 باليوم والتاريخ.. شم النسيم الأقرب احتفالات وخروجات المصريين بالاجازات الرسمية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023 ،  كما يلى : 

إجازات شهر أبريل 

- شم النسيم : 
 
الاثنين 26 رمضان 
الموافق 17 أبريل 2023
 
- عيد الفطر المبارك : 
 
الجمعة غرة شوال 
الموافق 21 أبريل 2023
 
- عيد تحرير سيناء: 
 
الثلاثاء 5 شوال 
الموافق 25 أبريل الموافق 2023
 

اجازات شهر مايو 

- عيد العمال : 
الاثنين 11 شوال 
الموافق 1 مايو 2023 
 

اجازات شهر يونيو 

- وقفة عيد الأضحى المبارك: 
 
الثلاثاء 9 ذو الحجة 
الموافق 27 يونيه 2023
 
- عيد الأضحى المبارك: 
 
الأربعاء 10 ذو الحجة 
الموافق 28 يونيه 2023
 
- ثورة 30 يوينو: 
 
الجمعة 12 ذو الحجة 
الموافق 30 يونيه 2023
 

اجازات شهر يوليو 

- رأس السنة الهجرية 
الأربعاء 19 يوليو 
 
- ثورة 23 يوليو : 
الأحد 23 يوليو 

اجازات شهر سبتمبر 

- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر 
 

اجازات شهر أكتوبر 

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" :
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 
 
 

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