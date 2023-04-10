الآثار الجانبية للقهوة السوداء.. هل تزيد من الإجهاد؟

كتبت إيناس البنا

عادة ما يفضل الأشخاص المهووسون بالصحة وأنظمة ما قبل التمرين والأشخاص الذين يعانون من فقدان الوزن القهوة السوداء من خلال التفكير في عدم وجود سعرات حرارية ومعزز للطاقة ومزيلات الإجهاد.

ولكن هل هو التخلص من الإجهاد أو جني المزيد من الضغط في الآلية الحيوية الخاصة بك؟ في المقالة التالية على الرغم أن القهوة السوداء لها فوائد صحية عديدة. ولكن ، مع ذلك ، فإن محتواها من الكافيين يسبب المزيد من الآثار الضارة لبيولوجيا الخاص بك وفقا موقع " Thehealthsite"

القهوة السوداء وصحة أمعائك:



قد يؤدي تناول القهوة السوداء يوميًا إلى زيادة المستعمرات الصحية في أمعائك، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أيضًا أن يستنزف كل هذه البكتيريا المفيدة، ستؤدي صحة الأمعاء السيئة إلى تقليل امتصاص العناصر الغذائية وزيادة تصريف العناصر الغذائية من الجسم. بالإضافة إلى أن المستويات العالية من الكافيين الحمضية قد تؤدي إلى الحموضة وفقدان الشهية وحرقة المعدة وانتفاخ البطن.

القهوة السوداء هي مدرّ ممتاز للبول:



ميثيل زانثين في الكافيين يعزز تأثير مدر للبول في جسمك، لذلك ، قد يؤدي تناول القهوة الزائد إلى حدوث الجفاف ، كما يؤدي الجفاف إلى نقص بوتاسيوم الدم والدوخة والصداع والجفاف والعطاش. لذلك ، اشرب كوبًا إضافيًا من كل كوب أسود لموازنة جفاف الماء.

القهوة السوداء ودورة النوم:



شرب القهوة السوداء قد يعيق دورة نومك الطبيعية، وذلك لأن الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين المسؤولة عن النوم الجيد وتجعلك مستيقظًا ، وهو السبب الأكثر فعالية في تناول الكافيين أثناء العمل أو المكتب أو وقت الدراسة.

القهوة السوداء وامتصاص العناصر الغذائية:



قد يمنع الكافيين امتصاص بعض المعادن والزنك والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والريتينول، بسبب تثبيطه ، لا ينصح بتناول الكافيين للنساء الحوامل والمرضعات فوق سن الأربعين والنساء المعرضات لهشاشة العظام.

الحالات الطبية التي يجب فيها تجنب القهوة السوداء: الحمل والرضاعة وأمراض الحمض المعدي والارتجاع المعدي المريئي والحموضة وفقر الدم وهشاشة العظام وما إلى ذلك.

الكافيين والهرمونات



يحفز الكافيين الدوبامين ، الناقلات العصبية في جسمك التي تجعلك تشعر بالراحة بشكل مؤقت ، مما يؤدي لاحقًا إلى الاعتماد على القهوة.

عندما تتعرض لأي ضغط ، تقوم بتحويله على كوب القهوة الخاص بك عن طريق أخذه في الاعتبار كمزيل للضغط ، ولكن هل تعلم أن هذا النوع الفعال من الكافيين يسبب المزيد من التوتر بدلاً من تخفيفه؟ وذلك لأن القهوة تعيق تنظيم الأدينوزين. الأدينوزين هو نوكليوتيد في الخلايا البشرية يعطي تأثيرًا مهدئًا على جسمك.

تثبط القهوة الهرمونات الجيدة وتؤدي إلى تفاقم الكورتيزول (هرمون التوتر). وذلك لأن القهوة السوداء تنشط محور التوتر، يمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات الكورتيزول في العديد من المشكلات الصحية الأخرى ، مثل زيادة الوزن وأمراض القلب واضطراب شحميات الدم وزيادة نسبة السكر في الدم.

يتسبب الكافيين في اندفاع الأدرينالين في جسمك ، مما يمنحك ارتفاعًا كبيرًا في الطاقة، لكن من ناحية أخرى ، يجعلك ذلك أكثر إرهاقًا، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستهلك المزيد من الكافيين ، أكثر من 400 (مجم) في اليوم ، أي 4 أكواب من القهوة ، فقد تكون متهيجًا وعصبيًا وتعاني من الأرق.