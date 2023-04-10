ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين بقنا لـ 5 وفيات و18 مصابا

قنا صابر سعيد

ارتفع عدد ضحايا حادث سيارتين بالقرب من محور الشهيد باسم فكرى فى مركز قوص، جنوب محافظة قنا، إلى 5 وفيات بعد وفاة 2 متأثرين بإصابتهم، فيما بلغ عدد المصابين 18 مصابًا وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص.

وتم الدفع بـ15 سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 10 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى كبود بالقرب من محور الشهيد باسم فكرى بمركز قوص.

وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قوص المركزى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.