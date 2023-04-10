اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:38 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى وتريلا أعلى الطريق الأوسطى بمنطقة 15 مايو وتم نقل المصابين الي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى منطقة 15 مايو بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع حطام الحادث.
 
 

أمن القاهرة

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