إصابة 3 أطفال في حادث تصادم سيارتين بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا

أصيب 3 أطفال، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أخرى بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أطفال فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.