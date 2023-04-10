مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر أثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين مصرع شخص واصابة اخر بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون ونقل المصاب لذات المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصان واصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .