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إحالة 4 أشخاص للجنايات بتهمة قتل عامل بسبب الخلاف على بيع المخدرات

الإثنين، 10 أبريل 2023 01:19 م
إحالة 4 أشخاص للجنايات بتهمة قتل عامل بسبب الخلاف على بيع المخدرات محكمة - أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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قررت نيابة دار السلام إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهم على بيع المخدرات.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض على 4 متهمين وراء قتل شخص لخلاف بينهم على عدم سداد قيمة المخدرات التي باعوها له في منطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص بعد دخوله في مشاجرة مع 4 متهمين بعدما باعوا له مخدرات ولم يسدد أموالًا لهم، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وألقوه من أعلى عقار، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
 
 

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