اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أبريل 2023 09:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أ ش أ: السعودية وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:00 م
أ ش أ: السعودية وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السعودية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مع نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض اليوم /الاثنين/، بحث تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتركيا.

 


السعودية وتركيا

السعودية

تركيا

العلاقات التركية السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة