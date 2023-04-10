أ ش أ: السعودية وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

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بحث نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي مع نائب وزير خارجية جمهورية تركيا السفير بوراك أكتشبار سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء، الذي تم بمقر وزارة الخارجية السعودية في الرياض اليوم /الاثنين/، بحث تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتركيا.