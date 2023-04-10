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أسعار الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ البيضاء بـ71 جنيها فى المزرعة

الإثنين، 10 أبريل 2023 07:00 ص
أسعار الدواجن اليوم.. كيلو الفراخ البيضاء بـ71 جنيها فى المزرعة دواجن - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدواجن بعد عودة للتحرك نحو الصعود فى تداولات أمس الأحد بحوإلى 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة، مع استمرار الطلب على الفراخ خلال شهر رمضان، وسجل الكيلو اليوم الإثنين 71 جنيها للكيلو فى تعاملات اليوم، ويصل المستهلك بدءاً من 80 جنيها.

وكان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، أشار إلى هبوط ملحوظ في أسعار الكتاكيت فى المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضى بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدى 5 جنيهات.

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومى 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفى 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال ألفترة الأخيرة ساهم فى عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض فى الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.

 

 


شعبة الدواجن

الكتاكيت

المزارع

اخبار الاقتصاد



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