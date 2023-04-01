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7 أحكام نهائية لا يجوز النقض فيها.. تعرف عليها

السبت، 01 أبريل 2023 09:00 ص
7 أحكام نهائية لا يجوز النقض فيها.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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نص القانون المصري على أن بعض الأحكام الصادرة لا يجوز التقدم بالنقض عليها، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف نظم القانون هذه القضايا.
 
يقول الخبير القانون أيمن عطا الله إن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
 
1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
 
2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
 
3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
 
5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
 
6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
 
7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.

احكام النقض

الطعن بالنقض

الحالات التى لا يجوز فيها الطعن بالنقض

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس



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