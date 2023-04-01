6 قوافل طبية مجانية بنطاق أحياء الإسكندرية خلال أبريل

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل 2023 وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي "2 _ 3 أبريل" قافلة طبية بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق، وتقام يومي "4 _ 5 أبريل"، قافلة طبية بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق، وتقام يومي "9 _ 10 أبريل" قافلة طبية بوحدة البيطاش بمنطقة العجمي، وتقام يومي "11 _ 12 أبريل" قافلة بوحدة العجمي البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمي، ويومي "16 _ 17 أبريل" قافلة بالدخيلة بمنطقة العجمي، أما يومي "18 _ 19 أبريل" تقام قافلة بعزبة قرداحي بمنطقة المنتزة الطبية.