6 قوافل طبية مجانية بنطاق أحياء الإسكندرية خلال أبريل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل 2023 وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي "2 _ 3 أبريل" قافلة طبية بقرية أبيس الأولى بمنطقة شرق، وتقام يومي "4 _ 5 أبريل"، قافلة طبية بقرية أبيس الثانية بمنطقة شرق، وتقام يومي "9 _ 10 أبريل" قافلة طبية بوحدة البيطاش بمنطقة العجمي، وتقام يومي "11 _ 12 أبريل" قافلة بوحدة العجمي البحرية بالهانوفيل بمنطقة العجمي، ويومي "16 _ 17 أبريل" قافلة بالدخيلة بمنطقة العجمي، أما يومي "18 _ 19 أبريل" تقام قافلة بعزبة قرداحي بمنطقة المنتزة الطبية.
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