وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد اللمسات النهائية لتشغيل وحدة طب أسرة السبع بنات

كتب - السيد فلاح - صبرى غانم

أجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، زيارة تفقدية لوحده طب أسرة السبع بنات، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائيه واستكمال باقى التجهيزات، للبدء فى التشغيل التجريبي للوحدة خلال ساعات، ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، رافقه الدكتورة هويدا مرسي مدير إداره الإسماعيلية الصحية، والدكتورة حنان فؤاد مدير وحدة طب أسرة السبع بنات.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية ، بسرعة تشغيل باقي وحدات ومركز التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن جميع أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءه المنشأه تمت بدعم كامل من وزاره الصحة بتكلفة انشائيه 22 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبيه ،علما بان أعمال التطوير لم تؤثر على القيمة التاريخية المميزه للمبنى العريق لوحدة السبع بنات والتى ارتبط بها المواطن الإسماعيلي.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم تكليف الفرق الطبية لإدارة الرعاية الأساسية بالعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافه الاستعدادات للتشغيل التجريبى للوحده والبدء الفعلى فى تفعيل خدمات مكتب الصحه والتطعيمات وإنهاء إجراءات تسكين الفئات الطبية والاداريه تبعا لمواصفات وزارة الصحه المعتمده، بالإضافة إلى نقل الملفات والتجهيزات الطبية وغير الطبيه وتزويدها بأحدث التقنيات التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج إيذانا بقرب افتتاحها تمهيدا لتسليمها لهيئة الرعايه الصحية تبع منشآت المرحله الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأكد الدكتور على حطب ان افتتاح وحده طب أسرة السبع بنات سيمثل انفراجه كبيرة فى تيسير وصول خدمات التأمين الصحى الشامل ولتخفيف الضغط على مراكز طب الأسرة الشهداء بحى أول ومركز طب أسرة الرحمة بحى ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطنى الإسماعيلية ،حيث تخدم الوحده حوالى 48 الف نسمه ،وتعد أول منشأه تابعه لمنظومه التأمين الصحى الشامل يتم افتتاحها فى نطاق حى أول.

وجدير بالذكر انه تم الانتهاء من تجهيز عدد 44 وحده ومركز طب أسرة من اجمالى 54 وحده ومركز طب اسره للانضمام لمنظومه التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.