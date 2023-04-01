وزير الشباب ومحافظ الجيزة يشهدان جلسة برلمانية لبرلمان طلائع وشباب مصر

كتبت - مرام محمد

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم جلسة نموذج محاكاة مجلس النواب لأعضاء برلمان طلائع وشباب مصر والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة بمقر ديوان عام محافطة الجيزة، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

فى كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرعايته ملف الشباب والرياضة داخل محافظة الجيزة وعلى الاخص ملف برلمان الطلائع والشباب والذى يسهم بشكل كبير فى بتخرج قيادات مستقبلية وتمكين الشباب، كما وجه الشكر لجميع الطلائع والشباب المشاركين بالجلسة، مؤكداً أن الدولة تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم محل المسئولية.

كما ثمن الدكتور أشرف صبحى على الصورة المميزة التى ظهر عليها أعضاء برلمانى الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التى ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصري، مشيراً إلى أهمية التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة .

ولفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تنعكس فى برلمانى الطلائع والشباب من خلال تعليم وتوعية الأعضاء وتدريبهم ليتزودوا بمهارات القدرة على دراسة الملفات والتعرف على التحديات والمشكلات وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن جلسات المحاكاة لبرلمان الطلائع والشباب تسهم بشكل كبير فى تكوين شخصية الشباب وخلق جيل واعٍ وقيادات شبابية واعدة قادرة على خدمة قضايا الوطن، لافتاً إلى أن برلمانات الطلائع والشباب تضم أكثر من 60 ألف شاب تسعى الوزارة للاستثمار فيهم حتى يكونوا منارة لشباب مصر ومساعدين لنواب البرلمان فى العلى المشكلات.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن برلمان الطلائع الذى تم إطلاقه كأحد أليات العمل التطوعى للشباب يهدف إلى مشاركة شبابنا أفكارهم وتطلعاتهم مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم وتدريبهم على وضع حلول لها إلى جانب إِشراكهم فى الحياة السياسية بشكل عام .

وأوضح محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب فى النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكانى للبلاد .

وأضاف اللواء أحمد راشد أن تلك المرحلة العمرية تعد من أهم المراحل التى يمر بها أبنائنا والتى تتشكل بها شخصياتهم ويتم وضعهم على طريق البناء والمشاركة الإيجابية فى برامج التنمية والتطوير .

واكد راشد أن الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذى يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة موجهاً الشكر للسيد الرئيس على دعمه الدائم للشباب.

وأشار محافظ الجيزة أن التدريب على أعمال البرلمان يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً على غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى .

كما أكد اللواء أحمد راشد خلال الجلسات الحوارية مع الشباب بأن برلمان الطلائع يساهم فى تعريف الدولة وقيادتها بتطلعات الشباب وطريقة تفكيركم وتناولهم للقضايا والمشكلات التى تواجه الدولة.

وأعرب اللواء أحمد راشد عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذى يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفه إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب فى النهوض بالمجتمع .

وشهدت جلسات المحاكاه مناقشة عدد من طلبات الاحاطة التى عرضها طلائع الشباب و تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات " النظافة - الإشغالات - الطرق - الإشغالات - الصحة "

حيث بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خالص شكره وتقديره إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم سيادته الدعم اللازم إلى محافظة الجيزة مما ساهم فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى منها محاور كمال عامر وعمرو بن العاص بجانب أنه جارى العمل على تنفيذ ٦ محاور مرورية أخرى مما يسهم فى أحداث نقلة نوعية فى تيسر الحركة المرورية على مستوى المحافظة وربطها بمحافظة القاهرة .

وفيما يخص مناقشه منظومة النظافة أكد اللواء أحمد راشد بأن ملف النظافة يعد أحد أولويات أجندة عمل المحافظة اليومية حيث تم التعاقد مع ٣٠ شركة جمع سكنى للجمع من الوحدات السكنية والتعاقد مع متعهدين لتوريد ١٥٠٠ عامل يوميآ بجانب عمال هيئة النظافة والتجميل و يتم رفع ١٢ الف طن مخلفات قمامة يوميآ، كما تم دعم منظومة النظافه ب ٦١ سيارة ومعدة جديدة وإحلال شامل للدفع بهم بالمناطق الحيوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تلبيه لمتطلباتهم على النحو الأمثل .

وأضاف محافظ الجيزة أنه فيما يخص ملف الإشغالات بأنه يتم تكثيف الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه التعديات من نهر الطريق إلى جانب أنه جارى العمل على أنشاء وتطوير عدد ١١ سوق حضارى على مستوى المحافظة فضلآ عن المواقف الحضارية الجارى تنفيذها لتنظيم أماكن انتظار السيارات وتيسير الحركة المرورية .

وفيما يخص تطوير كورنيش المريوطية أكد اللواء أحمد راشد أن الدولة تولى أهتمامآ بتطوير كافة المجارى المائية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق نقلة نوعية فى الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين .

وأشار اللواء أحمد راشد أن أعمال التطوير الجارية بمسار الترعه مما يسهم فى تحويلها إلى ممشى سياحى بهدف تحسين الصورة البصرية والجمالية للقطاع بالكامل .

شهدت فعاليات الجلسات الحوارية والنقاشية حضور السادة أبراهيم الشهابى و هند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد والسادة محمد الحسينى وحسام المندوه ومحمود توشكى وأيهاب منصور وأحمد رمزى وحازم عويان وهشام حسين ومايسة عطوة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى بالمحافظة و الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور سامح العشماوى مدير مديرية الصحة والمهندس محمد عبد السلام مدير مديرية الرى وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة،الاستاذه إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى و الاستاذه راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة .

جدير بالذكر أن برلمان الطلائع هو برنامج تعليمى تثقيفى يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ولكى يشارك الشباب فى الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعى ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدنى لا بد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لا بد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية فى برلمان الشباب.