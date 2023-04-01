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هانى تمام لـ"قناة الناس": منع المرأة من العمل ليس من الإسلام "فيديو"

السبت، 01 أبريل 2023 05:31 م
هانى تمام لـ"قناة الناس": منع المرأة من العمل ليس من الإسلام "فيديو" هانى تمام
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور هانى تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الإسلام كرم المرأة تكريما كبيرا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا بعدم التفرقة بين الأبناء سواء إناث أو ذكور. 
وتابع تمام، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم السبت: "هناك إشكالية مفهومة بصورة خطأ عن الماس، إن الست ملهاش إلا بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى قبرها، طبعا مفيش أى حاجة فى الدين بتقول كده، ده القرآن الكريم جعل المكوث فى البيت عقوبة للمرأة عندما تأتى بالفحشاء، وهذا ليس من باب الأصل فالأصل هو العمل والمشاركة فى بناء الحضارة وعمارة الأرض والتربية والتعليم وحتى فى الجهاد"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا".
وكانت قناة "الناس" انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023. وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.
 

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