اليوم السابع
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نقابة الأطباء البيطريين: إجراء مسابقة لحفظة القرآن الكريم 17 رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 03:00 ص
نقابة الأطباء البيطريين: إجراء مسابقة لحفظة القرآن الكريم 17 رمضان نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور ناجى سلام – مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للاطباء البيطرين- عن تنظيم اللجنة لمسابقة حفظة القرآن الكريم للأطباء البيطريين ومسابقة لأبناء الأطباء البيطريين لعام 1444 هجرية، تحت إشراف نخبة من مشايخ الأزهر الشريف.

 

وتقام المسابقة يوم السبت الموافق 17 رمضان المبارك 1444هــ الموافق 8 أبريل 2023  بمقر المركز العلمي بالأزبكية ( مبني اتحاد نقابات المهن الطبية) بجوار قسم شرطة الازبكية .

 

وأوضح، أن مستويات المسابقة لحفظة القرآن الكريم للأطباء:

 

المستوى الاول : حفظ القرآن الكريم كاملاً

 

المستوى الثانى: حفظ خمسة عشر جزءًا

 

المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء

 

المستوى الرابع: حفظ سبعة أجزاء

 

 

 

وبالنسبة لأبناء الأطباء:

 

المستوى الاول : حفظ القرآن الكريم كاملاً

 

المستوى الثانى: حفظ خمسة عشر جزءًا

 

المستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء

 

المستوى الرابع: حفظ خمسة أجزاء

 

 

 

وحول شروط المشاركة بالمسابقة:

 

1سداد اشتراك النقابة العامة لعام 2023.

 

2إحضار صورة بطاقة عضوية النقابة سارية، وصورة بطاقة الرقم القومى للطبيب وصورة شهادة ميلاد الابن المشارك فى المسابقة .

 

3ألا يكون المشترك قد فاز في السنوات الماضية في نفس المستوي ولكن يسمح له الاشتراك في المستوي الأعلى.

 

وأكد أن أخر موعد للاشتراك فى المسابقة يوم السبت الموافق 10 رمضان 1444هــ الموافق 1 أبريل 2023.


نقابة البيطريين

مسابقة القران الكريم

مسابقة حفظ القران للاطباء

الاطباء البيطريين



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