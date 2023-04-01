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نص الشهر إجازة.. تعرف على الأعياد والإجازات الرسمية خلال أبريل

السبت، 01 أبريل 2023 04:00 ص
نص الشهر إجازة.. تعرف على الأعياد والإجازات الرسمية خلال أبريل احتفالات شم النسيم - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات مهمة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة، وشهر أبريل الذى بدأ اليوم يشهد عددا من الإجازات الرسمية والتى تمثل مناسبات مهمة لدى المصريين.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المرتقبة خلال شهر أبريل كما يلى: 

- شم النسيم:

الإثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023


- عيد الفطر المبارك:

الجمعة غرة شوال 
الموافق 21 أبريل 2023
عادة ما تكون الإجازة 3 أيام 

- عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال 

الموافق 25 أبريل الموافق 2023
 
يأتى ذلك بالإضافة إلى 7 أيام عطلة نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت".

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