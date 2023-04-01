اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أبريل 2023 05:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى عاشر أيام شهر رمضان المبارك

السبت، 01 أبريل 2023 04:20 ص
موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى عاشر أيام شهر رمضان المبارك مدفع الإفطار - صورة تعبيرية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام، وذلك اليوم السبت، عاشر أيام  شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

 

السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقيقة

صلاة المغرب 6:13

العشاء 7:32

السحور 1:57

إمساك 3:57

الفجر 4:17

الشروق 5:45

الظهر 11:59

العصر 3:30

ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).


موعد الإفطار

موعد اذان المغرب

مدفع الافطار

شهر رمضان

رمضان 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 31 مارس 2023 04:20 ص

"الجَبَنه" مشروب المزاج والسهر للسحور فى رمضان عند قبائل جنوب البحر الأحمر.. يتم تجهيز أدواته قبيل موعد الإفطار.. يستخدم له أوانى من الفخار والألومنيوم ويصب فى فناجين صغيرة.. ويقدم بسكر غير مذاب.. صور

الجمعة، 31 مارس 2023 03:00 ص

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى ثامن أيام شهر رمضان المبارك

الخميس، 30 مارس 2023 04:19 ص

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى سابع أيام شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:21 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى سادس أيام رمضان المبارك

الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:47 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى خامس أيام رمضان المبارك

الإثنين، 27 مارس 2023 04:00 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى خامس أيام رمضان المبارك

الأحد، 26 مارس 2023 06:31 م

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى رابع أيام رمضان المبارك

الأحد، 26 مارس 2023 02:00 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى رابع أيام رمضان المبارك

السبت، 25 مارس 2023 07:00 م

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى ثالث أيام رمضان المبارك

السبت، 25 مارس 2023 12:00 ص

موعد الإفطار وعدد ساعات الصيام فى ثانى أيام شهر رمضان المبارك

الجمعة، 24 مارس 2023 04:31 ص

إمساكية رمضان 2023.. تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام ثانى أيام رمضان

الخميس، 23 مارس 2023 08:37 م

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام أول أيام شهر رمضان المعظم

الخميس، 23 مارس 2023 04:30 ص

إمساكية رمضان 2023.. مواعيد الإفطار والسحور والصلوات طوال الشهر الكريم

الثلاثاء، 21 مارس 2023 07:01 م

مرحب شهر الصوم.. إمساكية شهر رمضان 2023 وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:44 ص

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى ثالث أيام رمضان المبارك

الأحد، 26 فبراير 2023 04:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة